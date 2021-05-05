Уже со следующего квартала по результатам деятельности территориальных подразделений Госэкоинспекции будет составляться рейтинг их эффективности. Оценка будет проводиться по ряду критериев, как суммы рассчитанных и взысканных убытков, количество проведенных проверок, судебных производств и тому подобное.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, сообщает «Знай» с ссылкой на сайт ведомства.

«В рейтинге будет учитываться наполненность штата подразделений. Кадровая составляющая очень важна для эффективности ГЭИ, ведь от этого зависит оперативность реагирования на обращения граждан и проведение полного объема проверок. Поэтому "незакрытые" вакансии напрямую будут влиять на показатели в рейтинге", - отметил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, в областных и межрегиональных инспекциях с самыми низкими показателями будет проводиться внутренний аудит для определения причин их низкой эффективности. По его результатам будут приниматься соответствующие административные решения.

"Введение такой рейтинговой системы будет направлено не только на стимулирование работы подразделений ГЭИ, но и на определение проблем в их функционировании. Это могут быть систематические недопуски на проверки, низкая эффективность работы с правоохранительными органами, нехватка необходимого оборудования и квалифицированных кадров и тому подобное. После выявления таких "болевых точек» сможем принимать решения для усиления таких инспекций", - отметил Андрей Малеванный.