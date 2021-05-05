Очистка Днепра от мусора – проблема, актуальная если не для всей Украины, то для большей части её. Насколько реально решить её в ближайшем будущем?

Своё мнение в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказывает экономист, гражданский деятель, депутат Верховной Рады Александр Мариковский.

«В засорении Днепра играет роль множество факторов – и заиливание, и глобальное потепление… Есть программа, которую нужно выполнять, но относятся к ней так: есть Днепр, и всегда был, он сильный, ничего с ним не сделается. Он ещё многие годы будет реветь и стонать. А на самом деле тенденция здесь негативная», - говорит политик.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит столько экологических задач, что решить сразу все просто невозможно. Сюда входит и состояние воздуха, и мусор, и сухая зима, и пожары… А основная причина пожаров, считает Мариковский – то, что людям удобно жечь стерню. С неё огонь перекидывается на лес, сгорают сотни его гектаров, и никто за это не отвечает.

«Приходится мчаться, догоняя проблемы, которые бегут впереди тебя. Я считаю, нужно делать ставку на децентрализацию. У Украины огромная территория, поэтому её очень трудно контролировать. Нет такого единого механизма, который мог бы держать под контролем всё, от севера до юга, от востока до запада. Единственный выход – децентрализация, переход ответственности к территориальным общинам», - говорит Александр Мариковский.

Ранее, как сообщает Politeka, он вошёл в число народных депутатов, которые выдвинули инициативу сократить выбросы в атмосферу от угольных электростанций.

Также сообщалось, что Мариковский купил дом в Конча-Заспе.



