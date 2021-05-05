Вы бы отпели погибшего на нашей земле сына врага? Ответ на этот вопрос в программе Любови Завальнюк «Суть событий» дает Павел Царевский - священник, военный и правоохранительный капеллан, председательствующий в этом году в Совете по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

Он говорит, что на фронте лично имел несколько ситуаций, связанных с погребением и отпеванием.

«Скажу честно: мне не приходилось отпевать врагов. Но я хочу рассказать об общей практике, которую все священники имеют. Это не практика, а общее отношение. Священное Писание говорит, что у Бога нет мертвых, все у него живы. Потому что он создатель всего живого, всего существующего. И даже Смерть – это живое существо», - объясняет военный капеллан.

Человек, который при жизни был верующим, исповедовал перед другими людьми, говорил, что у него есть вера – этот человек переходит из одного мира в другой и встречается там с Богом.

«У Бога нет врагов. Он всякого человека, который верил, встречает. Соответственно, у меня, как у священника, и у моих коллег в библейском смысле не может быть врагов. Поэтому мой долг – человека принять, отпеть и передать родственникам, принимающим решение, что с ним делать», - отмечает Павел Царевский.

Мы встречаем людей, которые заблудились, каким-то образом обмануты или стали сторонниками лжи, продолжает он.

«Мы можем с ними не соглашаться, можем противостоять, даже с оружием в руках, как мы видим сегодня здесь, на Востоке. Но у каждого человека есть шанс к покаянию, особенно когда он признает Христа своим Господом и Спасителем. Мы людей не делим на своих и на врагов. Мы людей делим на божьих и временно не божьих», - делает вывод военный капеллан.

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