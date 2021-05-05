Смена руководства в «Нафтогазе» не могла не сказаться на отношениях с США и странами Большой семёрки. Но какой именно была эта реакция?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует экономист, эксперт института Growford, советник Комитета по вопросам экономического развития Виктор Скаршевский.

«Представители западных партнёров только напомнили, что нужно уважать принципы корпоративного управления. Послы вообще почти никогда не выражаются напрямую, но, когда есть реакция Госдепартамента США и послов Большой семёрки – это значит, что их что-то задело. Скорее всего, смещение Коболева не было согласовано с послами G7, или их не предупредили», - считает экономист.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал об обязательствах, которые международные соглашения возлагают на Кабмин в сфере ЖКХ.

Также Скаршевский назвал возможный метод снижения цены на газ.