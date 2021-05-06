Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), передает «Знай» со ссылкой на Центр информации Украинской Православной Церкви

«Святой Георгий Победоносец, будучи при жизни военачальником, считается покровителем воинов. Кроме того, в Греции, а впоследствии - и в Сербии, Болгарии и на Руси святой стал почитаться как покровитель земледельцев и скотоводов, что связано, прежде всего, с самим именем святого - Георгий (от греческого «земледелец»). В Грузинской Церкви (европейское название Грузии Georgia происходит от имени святого Георгия Победоносца, чья память особо почитается в тех краях) традиционно святой Георгий считается покровителем охотников. Кроме того, весьма интересен и тот факт, что Георгий, будучи христианским святым, особо почитается мусульманами Африки и Ближнего Востока», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что святой Георгий - это угодник Божий, к нему необходимо обращаться с молитвой «не как к источнику просимых благ, а лишь как к одному из многочисленного сонма ходатаев за нас пред единым Подателем всех благ - Богом».

Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге святого Георгия.

«Главнейший подвиг святого великомученика Георгия - это прежде всего подвиг его веры. Будучи высокопоставленным в то время человеком (император Диоклетиан сделал его даже комитом, то есть одним из главных военачальников империи), Георгий не побоялся признаться в том, что он - христианин. Святой презрел блага этого мира, ставя превыше всего единственное вечное благо - жизнь в Боге, и потому твердо ступил на путь мученика», - объяснил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что, почитая великомученика Георгия как храброго и мужественного воина, важно помнить, что «святой был храбр и мужествен не сам по себе, но в силу своей веры во Христа».

«Святой - это тот, кто не плывет по течению, но старается противостоять страстям и увлечениям мира сего. А потому, чтобы стать храбрым, нужно иметь стремление к святости, ведь только последнее может настроить душу человека таким образом, что в его сердце будет жить только один страх - страх оказаться недостойным любви Божией», - подытожил владыка.