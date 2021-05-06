Концентрация областных энергораспределительных компаний в рамках одного холдинга, соответствует европейской практике и никоим образом не влияет на общий уровень конкуренции.
Об этом заявил экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.
«В таких странах, как Италия, Франция, Германия есть вертикально интегрированные компании, некоторые даже контролируют 60-70% распределительных копаний. Но почему это возможно? Потому что каждое юридическое лицо, получая лицензию, обязано выполнять, даже если в каком-то холдинге 5-10 компаний», - сообщил Плачков.
Он подчеркнул, что таким же образом и в Украине каждое облэнерго как естественная монополия на определенной территории строго регулируется государством в лице НКРЭКУ.
«Государство имеет все возможности контролировать деятельность этих компаний, даже если сосредоточены они в одном холдинге», - подчеркнул Плачков.
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Напомним, Фонд государственного имущества планирует в 2021 году приватизировать 6 государственных облэнерго - естественных монополий.