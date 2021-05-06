Протестующие призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, который, по их мнению, уничтожает микробизнес в Украине, - сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Представители бизнеса и участники движения Save ФЛП начали собираться в правительственном квартале столицы еще в 10:00. Их численность не превышала 20 человек. Из-за визита государственного секретаря США в правительственном квартале было немало полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Как передают корреспонденты «Обозревателя», в 12:45 участники митинга пытались проникнуть в здание ОП, однако их окружили правоохранители. В это время на акции протеста осталось всего шесть человек. Большинство протестующих было без масок.

Telegram канал PavlovskyNews сообщил, что лидера движения Save ФОП Сергея Доротича и его жену задержали правоохранители. Они якобы выдавали громкие звуки в дудки.

Как известно, 6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен с официальным визитом посетил Киев. Американский политик встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Фото: Обозреватель