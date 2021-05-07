Ответственность за 82,5 млрд долга населения за жилищно-коммунальные услуги и 50 млрд грн убытков государственных энергетических компаний за 2020 год полностью лежит на действующем нелегитимном составе НКРЭКУ

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«90% влияния на рынки энергетики, коммуналки имеет Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Есть такой «независимый» регулятор. А как так может быть, что за этот год 2020-й «Энергоатом», который был до того прибыльной компанией, получил 4,6 миллиарда убытка? "Нафтогаз" стал убыточной компанией на 19 миллиардов гривен убытка. Укрэнерго, государственная монополия стратегическая, имеет убытки 27,5 миллиарда», - заявил Кучеренко в эфире телеканала «Украина24».

Нардеп подчеркнул, что параллельно с доведением до банкротства государственных энергокомпаний, регулятор всячески способствовал импорту тока из России.

"Вот прямо сегодня мы почему-то покупаем российскую электроэнергию. А приехали к нам американские гости, мы же будем санкции требовать, и покупаем российскую электроэнергию, белорусскую так же. Кто за это должен отвечать?», - отметил Кучеренко.

Он приветствовал планы СНБО провести отдельное заседание по ситуации с коммунальными тарифами, в частности ценами на газ, и призвал руководство государства навести порядок в регуляторе НКРЭКУ, большинство членов которого давно потеряли легитимность.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая главу регулятора Валерия Тарасюка по-прежнему занимают эти должности.

16 марта 2021 года суд поставил под сомнение полномочия 4 членов НКРЭКУ и обязал правительство освободить их и провести открытый и прозрачный конкурс.

Осенью 2020 года вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.