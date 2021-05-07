Госэкоинспекция будет заниматься обновлением Конвенции о защите окружающей среды средствами уголовного законодательства, что позволит обеспечить эффективное противостояние экологическим преступлениям в мире.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».
"Конвенция о защите окружающей среды средствами уголовного законодательства (ETS №172) разработана в 1998 году. Следует отметить, что Украина подписала этот договор в 2006 году, однако не ратифицировала его. Однако в случае принятия новой или обновления существующей конвенции этот вопрос будет серьезно рассматриваться.
С момента подписания указанного договора вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество в сфере окружающей среды, значительно изменились и приобрели угрожающие масштабы. Так, согласно отчету UNEP-INTERPOL «The rise of environmental crime» ежегодно уровень экологической преступности растет на 5-7% - в два раза быстрее за мировую экономику. Поэтому на заседании рабочей группы обсуждался вопрос модернизации действующей конвенции или разработка нового договора для эффективного противостояния экологическим нарушениям», - рассказал Андрей Малеванный.
Специалисты Госэкоинспекции также предоставили свои предложения по обновлению документа.
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«Так, для уменьшения экологической преступности важное значение имеет создание имплементационной части. Она будет содержать условия, при которых страны могут ратифицировать и реализовать документ и, соответственно, будут иметь возможности для уменьшения количества преступлений против природы. Это конкретные требования к деятельности правоохранительных органов и функционирования экологического контроля, создание национальных электронных баз в сфере окружающей среды, цифровизация государственных учреждений и тому подобное. Создание имплементационной части и ратификация договора Украиной позволит способствовать реформированию системы защиты окружающей среды, в частности, природоохранного контроля», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Он отметил, что в результате участия в рабочей группе CDPC-EC Госэкоинспекция также получит действенный опыт от европейских партнеров для усиления функционала ГЭИ для противодействия нарушителям экологического законодательства.