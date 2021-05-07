Госэкоинспекция будет заниматься обновлением Конвенции о защите окружающей среды средствами уголовного законодательства, что позволит обеспечить эффективное противостояние экологическим преступлениям в мире.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».

"Конвенция о защите окружающей среды средствами уголовного законодательства (ETS №172) разработана в 1998 году. Следует отметить, что Украина подписала этот договор в 2006 году, однако не ратифицировала его. Однако в случае принятия новой или обновления существующей конвенции этот вопрос будет серьезно рассматриваться.

С момента подписания указанного договора вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество в сфере окружающей среды, значительно изменились и приобрели угрожающие масштабы. Так, согласно отчету UNEP-INTERPOL «The rise of environmental crime» ежегодно уровень экологической преступности растет на 5-7% - в два раза быстрее за мировую экономику. Поэтому на заседании рабочей группы обсуждался вопрос модернизации действующей конвенции или разработка нового договора для эффективного противостояния экологическим нарушениям», - рассказал Андрей Малеванный.

Специалисты Госэкоинспекции также предоставили свои предложения по обновлению документа.

«Так, для уменьшения экологической преступности важное значение имеет создание имплементационной части. Она будет содержать условия, при которых страны могут ратифицировать и реализовать документ и, соответственно, будут иметь возможности для уменьшения количества преступлений против природы. Это конкретные требования к деятельности правоохранительных органов и функционирования экологического контроля, создание национальных электронных баз в сфере окружающей среды, цифровизация государственных учреждений и тому подобное. Создание имплементационной части и ратификация договора Украиной позволит способствовать реформированию системы защиты окружающей среды, в частности, природоохранного контроля», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Он отметил, что в результате участия в рабочей группе CDPC-EC Госэкоинспекция также получит действенный опыт от европейских партнеров для усиления функционала ГЭИ для противодействия нарушителям экологического законодательства.