Украина понесет многомиллионные убытки из-за начала международных арбитражей против государства со стороны иностранных инвесторов, которые пытаются возместить свои убытки, которые были нанесены государством после принудительного уменьшения зеленых тарифов для отрасли возобновляемой энергетики

Такое мнение высказал соруководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической компании Arzinger Ярослав Чекер, а также соруководитель группы международного разрешения споров и арбитража компании Оксана Карел.

Они напомнили, что Украина-это не первое государство в Европе, которое снизило “зеленый” тариф. Другие страны такие как Испания, Италия, Чехия уже сталкивались с исками в международных арбитражах относительно ретроспективного изменения тарифа.

"В основном инвесторам удавалось выиграть спор о возмещении убытков. В то же время трудно предсказать результат в деле Modus Energy. Как показывает наш опыт инвестиционных арбитражей, каждое дело является очень индивидуальной, а ее результат зависит от условий, времени и процесса инвестирования производителем, методики расчета убытков, правил и места арбитража», - сказал Чекер.

Юристы сообщили, что Министерство юстиции от имени государства Украина получило около десяти так называемых trigger notices, то есть сообщений о том, что у инвестора есть намерения подать иск в арбитраж.

"Следовательно, другие инвесторы тоже рассматривают возможность подачи непосредственно исков к государству Украина в обозримом будущем и сейчас проводят переговоры с Министерством юстиции по мирному урегулированию ситуации", - сказала Карел.

» В случае, если значительное количество иностранных инвесторов выиграет международные арбитражи против Украины, украинский бюджет понесет многомиллионные расходы на выполнение решений арбитражей", - добавила она.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

По информации партнерп киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 5 млрд грн.