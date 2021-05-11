Есть ли надежда, что в ближайшие годы в Украине могут сформироваться такие политические элиты, которые будут заинтересованы в экономической стабильности и процветании страны?

Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает заслуженный экономист Украины, генерал-майор налоговой полиции в отставке Юрий Атаманюк.

«В это нужно верить. На территории Украины неоднократно бывали государственные образования, которые показывали свою успешность. Достаточно вспомнить Киевскую Русь времён Ярослава Мудрого, но есть и другие примеры. Экономический потенциал Украины – колоссальный. Это крупное государство по территории, по населению, с огромной «мышечной памятью» в науке, в технике, в промышленности», - говорит эксперт.

По его мнению, патриотичная команда, придя к власти в Украине, сможет восстановить её очень быстро. Япония после Второй Мировой войны, а позднее Китай стартовали с намного худших позиций. Да и послевоенная Западная Германия лежала в руинах, причём должна была выплачивать контрибуцию.

«У многих успешных стран начальная позиция была гораздо хуже, чем сейчас у нас. Пусть даже у нас есть коррупция – но она есть и в Турции, и в Италии, и в США. Но там она не имеет критичного процента для экономики. Даже коррупционер может быть патриотом своей страны и способствовать её развитию. Когда-то, когда Италия переживала экономический кризис, многие итальянцы стремились уехать в Америку, а сейчас нет ничего подобного. Такие перемены реальны и для нас», - считает Юрий Атаманюк.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, почему Украине следует ждать денег не от США, а от МВФ.

Также Атаманюк прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.



