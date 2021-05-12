Национальная идея – это концентрированное выражение национальных интересов и чувств, форма духовного самосознания, показатель того, как народ осознает себя, свою роль и место в мире. Но куда может следовать народ, который не знает, куда идет? О роли украинского языка в жизни украинского народа рассуждает один из основоположников современной украинской эстрадной песни, Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе своего сына – политика и журналиста Евгения Рыбчинского «Десять разговоров с отцом».

В свое время поэт и драматург занимался этим вопросом, работая на должности советника президента Украины по вопросам культуры.

«Каждый президент, который приходил на должность, так или иначе занимался вопросом украинского языка. Занимался этим вопросом и я в должности советника президента Украины по вопросам культуры с 1998 по 2000 год. Но подходил к нему структурно. Мне надо было получить цифры: количество людей в Украине, говорящих на языке с детства, количество говорящих на русском, но понимающих украинский, какое количество людей у ​​нас двуязычное. Кроме того, нужны были возрастные границы, чтобы этот кадастр был понятен, чтобы было видно, с чем работать», - делится воспоминаниями Рыбчинский-старший.

Он подчеркивает, что решение этой проблемы так или иначе связано с возможностью людей в разном возрасте быстро воспринимать язык.

«Я занимался этим вопросом и, исходя из нынешних реалий в Украине, скажу: если проводить «бархатную» украинизацию, ненасильственную, то цели мы можем достичь примерно через 20 лет. То есть, чтобы вся Украина была украиноязычной. А если проводить методами, которыми в Российской империи проводили русификацию Украины, мы и через 50 лет не достигнем успехов», - объясняет он.

Он продолжает: «Кому-то может не понравиться, но я считаю, что не надо уничтожать русский язык. А надо, в первую очередь, заниматься, чтобы люди, которые знают русский, так же знали и украинский язык. Но еще лучше, чтобы украинцы могли в мире общаться и не искать переводчика – учить английский язык», - резюмирует эксперт.

Ранее Politeka рассказывала о том, что из Киева фактически была инициатива к объединению православных и католических церквей, - Рыбчинский.

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