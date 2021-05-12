В Канаде живёт много иммигрантов из Украины, но не только из неё – эта страна вообще популярна среди выходцев с постсоветского пространства. Насколько легко им интегрироваться в канадское общество?

Проблему в программе «Романенко. Беседы» рассматривает помощник аналитика в Федеральном суде Канады, студент Университета Торонто по специальности менеджера международных проектов Дмитрий Ильчук.

«Многие люди приезжают в Канаду за спокойной жизнью. Они делают бизнес, занимаются строительством, открывают магазины… Иммигранты в Канаде занимаются бизнесом, который позволяет нормально жить. Впрочем, там, где я работал или стажировался, я видел мало людей из бывшего СССР – из Беларуси, России или Украины. Проще приехать в Канаду, организовать строительный бизнес, нанять таких же приезжих – и все счастливы, всем хорошо», - говорит гость программы.

По его словам, в этом случае не нужно чему-то учиться и чего-то добиваться, зато можно иметь хороший доход. Сам Ильчук знает многих украинских иммигрантов, которые работают в государственном секторе Канады и США.

«Но это не массовое явление. Однако многие люди из стран бывшего СССР привозят с собой в Канаду свои социальные правила и создают свои социальные круги. Эти люди живут своей жизнью и своими традициями. Им нет смысла интегрироваться в канадское общество – они привезли с собой то, чем жили дома, но получили ещё и стабильный доход, и защиту закона», - рассказывает Дмитрий Ильчук.

Ранее, как сообщает Politeka, социологи установили, что третья часть украинцев стремится жить и зарабатывать за рубежом .