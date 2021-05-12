Может ли коллективный иммунитет справиться с COVID-19? На этот вопрос ответила кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»
Гостья программы вспоминает, что еще год назад с Запада в Украину пришла информация о необходимости выработки коллективного иммунитета у общества. Она обращает внимание, что в английской терминологии это «herd immunity», что дословно переводится как «иммунитет стада». «Итак, работаем над иммунитетом стада, вакцинируем быстро, и будет нам радость и мир преодолеет ковид», - иронизирует Амосова.
Но надежды на коллективный иммунитет не оправдались. Профессор обращает внимание, что среди западных экспертов вообще распространяются сомнения по поводу возможности его достижения. В частности она считает эти надежды довольно призрачными.
Главной причиной своего скепсиса она называет невероятную склонность РНК-вируса к мутации. В то же время Амосова подчеркивает, что именно самые заразные мутации являются и наиболее жизнеспособными. «То есть темпы вакцинации даже при наличии денег в успешных странах отстают от течения этого вируса», - объясняет кардиолог.
Следовательно, она советует украинцам не питать напрасных надежд на выработку коллективного иммунитета. «Вообще нам говорить об этом коллективном иммунитете – это вообще смешно и грустно», - добавляет Амосова.
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