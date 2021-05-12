Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

Об этом пишет Знай.юа.

«Сегодня, как никогда в прошлом, человечество обладает невероятно большим багажом знаний. Огромное количество открытий уже произведено, не меньшее количество проводится исследований. Люди упорно ищут «ключики» от «дверей» мироздания, восхищаются своими достижениями, невероятной силой и потенциалом человеческого мозга. Но есть источник всех этих знаний – Бог, а есть тот, кто эти знания приносит, – Уриил».

Известия об этом Архангеле мы черпаем из неканонической Третьей книги Ездры. Здесь идет речь о том, что Уриил был послан священнику Ездре для передачи и объяснения ему таинственных путей Божьих, он возвещает, что до прихода Искупителя осталось совсем немного времени», - объяснил протоиерей Владимир.

По его словам, в молитве Архангелу Уриилу мы видим просьбу о просвещении ума и сердца, сам же Уриил именуется просветителем, озаренным Божественным светом и преисполненным огнем любви.

«На основании таких свидетельств святитель Иннокентий Херсонский говорит, что Уриил – покровитель людей науки. Он – источник великих и полезных открытий, именно благодаря его влиянию, после многочасовых или многодневных трудов исследователи возглашают «эврика». Имя Уриил (евр. «огонь» или «свет») полностью соответствует тому образу, который прочно сформировался в Предании Церкви. Он воспламеняет не только умы, но и сердца людей. Именно поэтому созерцание невероятной гармоничности и продуманности мироздания должно приводить человека к мысли о Творце, его сотворившего», - отметил священник.

Он убежден, что в отношении Архангела Уриила, и в отношении каких-либо других праведников или Ангелов, к которым мы обращаемся с молитвами, нужно не только слушать, но и слышать призыв святых.

«В данном случае для нас важно приведенное мнение святителя Иннокентия Херсонского. Поэтому Уриилу стоит молиться тогда, когда есть проблемы с учебой у нас или у наших детей, а все, кто связан с наукой или образованием, так вообще хотелось бы, чтоб почитали его своим покровителем. Предание же, отраженное в словах акафиста или молитв, говорит нам, что и во время упадка веры, выгорания или сомнений Архангел Уриил именно тот, кто поможет выбраться из этой «ямы»», - отметил протоиерей Владимир Долгих.