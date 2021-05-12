Все, что мы пьем или едим влияет на наши будущие поколения.

Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch ответила на вопрос о том, влияет ли питание матери до беременности на гены ее будущего ребенка.

«Да, это действительно так. Это называется метаболическое програмированние генома ребенка нутриентами мамы. Все то, что мы едим, пьем, на что мы смотрим, чем мы дышим, с кем мы общаемся — влияет на геном будущего ребенка.

Все наши действия, поступки, мысли определяют будущее наших детей. Поэтому будьте осторожны, когда ведете неправильный образ жизни и прежде, чем что-то положить себе в рот или выпить — подумайте, какие последствия это может оказать на несколько поколений вперед.

Уже давно доказано, что все токсические (и не только) вещества передаются до четвертого-пятого поколения. Если мы не хотим, чтобы наши дети и внуки могли иметь серьезные заболевания, то давайте профилактировать их уже сейчас, начиная с себя", - сообщила генетик.

Напомним, что ранее Людмила Турова рассказала о том, как наследственность влияет на характер, интеллект и склонность к вредным привычкам и существует ли «ген агрессии». Врач отметила, что существует не один ген агрессивности, а целая сеть.

Один из самых известных – это ген МАОА. Если дефектная копия этого гена присутствует у девочки, то его поломка компенсируется здоровой копией с другой X-хромосомы. А если этот ген присутствует в ДНК мальчика, то есть опасность нарушения не только поведения, но и склонности к садизму и даже убийству. Исследования генетиков и биологов показало, что среди лиц, совершивших тяжкие преступления, в частности, убийства, как раз распространен генотип с низкой активностью МАОА. Также для мальчиков наследуемость агрессивности по исследованиям оказалась выше, чем для девочек.