Генетик, перинатолог, метаболист, доктор наук Людмила Турова специально для Clutch ответила на вопрос о том, существует ли ген, который несет ответственность за предрасположенность к гомосексуальности.

"Одного гена гомосексуальности не существует. Но то, что это генетически обусловлено - правда.

Уже доказано, что на самом деле существует не один ген гомосексуальности, а определенная группа генов, которая определяет предрасположенность к этому состоянию. Я говорю «состоянию» потому что это действительно так, это – не болезнь как таковая.

И с ранних лет это начинает проявляться. Есть очень много ситуаций, когда ко мне приводили детей и говорили: "Пожалуйста, нужно что-то изменить". Здесь невозможно что-то изменить, мы не можем вырезать участок гена и поменять.

Нужно принять этого человека и постараться сделать его максимально счастливым. Потому что если мы будем менять генетику через колено, то ничего хорошего не будет.

Не просто так в народе говорят: "Гены пальцем не размажешь".Как бы мы не хотели это скрыть, как бы мы не хотели от этого уйти - генетическая память проходит сквозь поколения", - сообщила генетик.

Напомним, что ранее Людмила Турова рассказала о том, как наследственность влияет на характер, интеллект и склонность к вредным привычкам и существует ли «ген агрессии». Врач отметила, что существует не один ген агрессивности, а целая сеть.

Один из самых известных – это ген МАОА. Если дефектная копия этого гена присутствует у девочки, то его поломка компенсируется здоровой копией с другой X-хромосомы. А если этот ген присутствует в ДНК мальчика, то есть опасность нарушения не только поведения, но и склонности к садизму и даже убийству. Исследования генетиков и биологов показало, что среди лиц, совершивших тяжкие преступления, в частности, убийства, как раз распространен генотип с низкой активностью МАОА. Также для мальчиков наследуемость агрессивности по исследованиям оказалась выше, чем для девочек.