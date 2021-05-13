Фонд Рината Ахметова является самой крупнойчастной благотворительной организацией страны

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным КМИС, о работе Фонда знает подавляющее большинство населения Украины –95%. Его деятельность положительно оценивают 70% жителей страны. Особенно сейчас, когда в стране свирепствует эпидемия COVID-19.

– Эпидемия коронавируса вызывает у людей чувство тревоги за себя и своих близких. Это подтверждает абсолютное большинство респондентов Украи ны и Донбасса – 88% и 90% соответственно. Однако благодаря помощи Фонда Рината Ахметова медицинской системе страны украинцы чувствуют себя более защищенными. С этим согласны около половины населения Украины и двое из трех жителей Донбасса, – отметил Владимир Паниотто, директор КМИС.

В частности, сегодня Фонд Рината Ахметова оказывает очень важную помощь стране, предоставляя современные аппараты ИВЛ для медицинских учреждений. Такое мнение выразили свыше 73% украинцев и более 97% жителей Донбасса.

– Ринат Ахметова выделил свыше 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Чтобы максимально успешно противостоять угрозе, Фонд в феврале 2020 года создал проект «Борьба с COVID-19 в Украине». Этот проект не имеет аналогов, ведь в кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили свыше 200 современных аппаратов ИВЛ, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Почти для 1000 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Всего помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости страны, –рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Поддержка украинского здравоохранения – не единственное приоритетное направление Фонда. Так, начиная с 2014 года помощь Рината Ахметова на Донбассе получили 3,5 млн человек, что позволило предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе. Подавляющее большинство населения страны (86%) знает о роли гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова.

Вместе с тем в активе Фонда – проекты и программы, направленные на помощь детям. Более половины украинцев знают об оказании Фондом медицинской помощи детям. В частности, они считают Фонд лидером украинской благотворительности в борьбе с заболеваниями сердца и в области детского слухопротезирования.

Опрос методом личных интервью проводил Киевский международный институт социологии в ноябре-декабре 2020 года. Было опрошено 3400 респондентов.