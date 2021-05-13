Об особенностях земельного законодательства Украины и Польши рассказывает в очередном выпуске блога «Тарас Загородний говорит» политолог Тарас Загородний. Поводом для рассуждений стало принятие в Украине закона №2194, который разрешает покупку и продажу земли, в том числе, иностранцам

Он считает, что правом на покупку и продажу украинской земли должны иметь граждане Украины.

«Государство фактически самоустранилось, дав иностранцам возможность покупать украинскую землю, чего не разрешает, например, Польша. Они делают такой рынок земли, который позволяет покупать землю только гражданам Польши. Если граждане ЕС – то они должны жить на территории Польши не менее пяти лет. Они требуют при покупке земли бизнес-план, чтобы понимать, как человек будет заниматься сельским хозяйством. Приоритетом при выкупе земли является либо сосед-фермер, либо община, либо церковь», - поясняет Тарас Загородний.

По его словам, если этого нет, существует опасность дерибана главного богатства государства.

«В результате мы получим самую идиотическую модель, которую нам навязывают. Огромные латифундии будут контролировать неизвестные люди, в том числе через банки с иностранным капиталом, которые будут творить все, что угодно. Опасность такой ситуации в том, что зависимость от человека, который контролирует огромные территории, просто огромная. Это даже не олигархи, которыми нас пугают», - рассуждает он.

«Ну, что олигарх? У него завод, он платит людям деньги, экспортирует за рубеж. А это контроль территорий. То есть ты не проедешь куда угодно, ты бизнес не откроешь. Это дерибан территорий, уничтожение сельской местности в интересах крупного капитала, - что не позволяют делать, в первую очередь, европейские страны», - утверждает Загородний.

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