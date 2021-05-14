Госэкоинспекция наладит сотрудничество с международными партнерами Национального авиационного университета для привлечения технической помощи. Для этого подписан Меморандум о сотрудничестве между ДЭИ и НАУ.
Об этом сообщает Знай.юа.
"Среди ключевых задач дальнейшего сотрудничества:
- Участие специалистов НАУ в разработке проектов нормативно-правовых актов, которые позволят усилить эффективность экологического контроля;
- Укрепление кадрового потенциала ДЭИ: выпускники НАУ смогут проходить практику в инспекции с возможностью дальнейшего трудоустройства;
- Налаживание международного сотрудничества с иностранными партнерами университета для привлечения технической помощи, а также участие в международных проектах;
- Проведение совместных научно-практических и образовательных мероприятий;
Повышение квалификации специалистов Госэкоинспекции", - детализировал условия меморандума председатель ДЭИ Андрей Малеванный.