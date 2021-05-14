Госэкоинспекция наладит сотрудничество с международными партнерами Национального авиационного университета для привлечения технической помощи. Для этого подписан Меморандум о сотрудничестве между ДЭИ и НАУ.

Об этом сообщает Знай.юа.

"Среди ключевых задач дальнейшего сотрудничества:

  • Участие специалистов НАУ в разработке проектов нормативно-правовых актов, которые позволят усилить эффективность экологического контроля;
  • Укрепление кадрового потенциала ДЭИ: выпускники НАУ смогут проходить практику в инспекции с возможностью дальнейшего трудоустройства;
  • Налаживание международного сотрудничества с иностранными партнерами университета для привлечения технической помощи, а также участие в международных проектах;
  • Проведение совместных научно-практических и образовательных мероприятий;

Повышение квалификации специалистов Госэкоинспекции", - детализировал условия меморандума председатель ДЭИ Андрей Малеванный.