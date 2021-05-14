«Нафтогаз Украины» превратился в инструмент снятия социальной ренты. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«У компании «Нафтогаз» произошло снижение функции социальной полезности примерно в десять раз, и у этого снижения есть определенный денежный эквивалент, который зарабатывается за счет того, что население уже не получает социальные блага, а платит за них сверхвысокую цену», - рассказал он.

Кущ сообщил, что настоящего рынка газа у нас нет, а есть площадка для зарабатывания маржинального дохода для тех компаний, которые на этот рынок допущены. По его словам, за всеми этими компаниями стоит три бенефициара, которые их контролируют.

«Снижение социальной полезности в виде десятков миллиардов гривен «Нафтогаз» сначала паркует на своих счетах, а потом перечисляет в бюджет в виде дивидендов и платежей. Хотя правильно было бы сначала эти деньги перечислять в национальный резервный фонд. Но у нас никто не собирается создавать национальный резервный фонд, который бы аккумулировал доходы и распределял их в интересах всех граждан», - подчеркнул он.

Кущ резюмировал, что если создать национальный резервный фонд, куда будет стекаться прибыль всех государственных компаний, то тогда очень четко можно проконтролировать расходование этих средств. По его словам, именно поэтому такой фонд создавать никто не собирается, потому что подобная прозрачность здесь никому не нужна.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что после новости о национализации «Мотор Сичи» появилась надежда о создании Украиной авиакосмического кластера.