У каждого человека свой спасительный путь, по которому он должен пройти и на котором встречает трудности, закаляющие его духовно.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере», пишет Знай.юа.

«Но есть враг – дьявол, который всегда пытается потушить в человеке ревность духовно совершенствоваться», – добавил Архипастырь и привел пример из истории наших дней.

Эту историю рассказал Его Блаженству во время личного общения иерарх одной из Поместных Православных Церквей. В юношестве он пришел в монастырь и стал ревностно совершать подвиг послушника.

«Дьявол, видя, что юноша так горячо взялся за свое духовное совершенствование, начал навязывать такие мысли, что «тебе здесь тяжелее, иди в другое место, там будет легче». Юноша потерял покой, – продолжил рассказывать историю Блаженнейший владыка. – Как-то в монастырь пришел отшельник. «Как, брат, здесь подвизаешься?», – спрашивает он. «Да… Мне здесь очень трудно, все время заставляют делать, чего я не хочу. Поэтому приходят мысли, что надо идти в другой монастырь». – «Брат, пойдем со мной подвизаться в пещеру, поживешь со мной год – и тебе будет легче»».

Получив благословение наместника, отшельник и юный послушник пошли подвизаться в пещеру. Почитав в пещере молитвенное правило, уставшие, они пошли отдыхать. Но перед сном отшельник предупредил послушника, что порой ночью он очень кричит, мол, не следует на это обращать внимание.

«Отшельник пошел вглубь пещеры. Послушник задремал. Но ночью он услышал, как кричал отшельник. Так кричал, как с него снимали кожу. Послушник уже до утра не мог спать. Утром послушник спрашивает, почему так кричал отшельник. Отшельник ничего не сказал, но снял с себя рубашку и попросил посмотреть спину. А у него и грудь, и спина будто искусанные собаками. «Отче, кто это сделал?» – «Дьявол. Он приходит ночью и заставляет меня покинуть это место. Иногда демоны обзывают меня, а порой бьют, терзают. Но я не ухожу отсюда, потому что знаю, что монах должен терпеть. Господь заповедал, что «терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19)»», – добавил владыка.

Когда послушник услышал эту историю, то понял, как отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, что его испытания и скорби по сравнению со скорбями, которые терпит отшельник, – ничто. Юноша вернулся в монастырь, а когда ему становилось трудно, то всегда говорил себе: «У меня не скорби, у меня детские игрушки». Со временем он принял монашество, а ныне несет послушание епископа.

«Пусть Господь помогает нам, чтобы мы терпели все, что встречаем на своем пути, который ведет к вечному спасению. Если нам трудно молиться, трудно поститься, трудно делать добрые дела, трудно подвизаться, то вспомним о тех, которые терпят больше нас. Господь поможет нам стать лучше и стать участниками той благодати, той Божьей силы, которая помогает человеку преодолевать земной путь и достигать вечного спасения на небе», – подытожил Предстоятель УПЦ.