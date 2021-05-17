В Святогорской лавре братия монастыря отреставрировала Свято-Николаевский храм на меловой скале.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, в храме XVII века восстановлен интерьер, новый резной иконостас, обновлено золочение трёх куполов церкви, заменены деформированные участки кровли и фасады. Первый после реставрации молебен возглавил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений, передает «Знай».

«Чтобы эту святыню построить на Святой Скале, надо обладать особым Духом Божьим. ... Мало что красота природы, Богом созданная, печатью легла на Святые Горы, но человек Святую Скалу как царственным венцом украсил этим маленьким по размеру, но великим по благодати храмом. Святитель Филарет (Гумилевский), служа в этой церкви, говорил: «Как здесь далеко от земли и как здесь близко к Богу...» Здесь душа человека наполняется особым состоянием приблизившегося Царствия Небесного», - отметил владыка Арсений.

Возникновение храма относится к XVII веку. В традициях пещерного храмостроительства алтарь церкви вырублен в меловой скале. Построенный в стиле украинского барокко Николаевский храм на Святой Скале в течении последних трёх столетий был местом глубокого почитания и паломничества. После закрытия в 1922 году советской властью монастыря, храм святителя Николая был разорен, а в годы Великой Отечественной войны полуразрушен. Первое после десятилетий запустения богослужение в храме было совершено 21 мая 1994 года. Постоянные богослужения в Николаевской церкви возобновлены братией в 1996 году.