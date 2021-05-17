О состоянии энергетики в Украине сообщил глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24»

Гость программы сообщает, что в этом году убыточными оказались все энергетические госпредприятия, кроме одного. «Укргидроэнерго» показало прибыль, все остальные убыточные! Как так получилось?», - говорит он. Сам же Попенко предлагает уничтожить коррупцию, часть которой составляет 30% самое меньшее. В таком случае, утверждает он, можно обойтись и более низким тарифами: не 2,5 грн, а 2, а то и 1,5.

Получая просто статистику, объясняет эксперт, украинское общество выставляет претензии не столько к Министерству энергетики, сколько к НКРЕКП, она теряет доверие населения. «Где ГБР? Где эти карательные органы? Где эти директора на допросах?», - задает он дельные вопросы к руководству предприятий.

Значит, Попенко описывает ситуацию так: несмотря на тотальный рост тарифов, качество услуг остается все на том же нулевом уровне. «Мы так и не можем добиться того, чтоб у нас качественное тепло было в квартирах», - подчеркивает он и добавляет, что как раз таки с этой сферой в Украины в ближайшее время будет много проблем.

С другой стороны, эксперт предупреждает о возможном снижении «Нафтогазом» годового тарифа на газ для бытовых потребителей. «Они не имеют права повышать годовой тариф, а понизить – имеют», - объясняет он. В общем Попенко называет снижение тарифа на летний период политическим шагом.

Напоминаем, Попенко рассказал, из чего состоит тариф на электроэнергию.

Ранее Politeka сообщала о том, что Попенко назвал рост тарифов на газ угрозой всей системе теплокоммунэнерго.