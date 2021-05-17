Директор Международного Института политической философии Виктор Савинов в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал об информации и ее свойствах.

«Современная политология считает, что вот этой таинственной силой, приводящей в действие спираль развития, является информация. Даже не столько сама информация, сколько объем информации. Информация стала приобретать физические формы, и, соответственно, она является двигателем прогресса. Но у информации есть много свойств. Как у капитала есть определенные свойства, так и у информации есть свойства, ранее не изученные», - говорит эксперт.

По его словам, одним из основных свойств информации (как и капитала) является интенсивность, которая все время увеличивается.

«На сегодняшний день, если взять, что мы понимаем… Мы понимаем, что информация – это знания без смысла. Мы понимаем, что объем этой информации увеличивается в огромных объемах на сегодня. В этом году фотографий, например, было сделано больше, чем за всю предыдущую историю человечества в 6 раз! Мы не владеем полностью инструментарием интенсивности информации, свойств информации, влияния информации на социальное управление и – самое главное – влияния информации на капитал», - сказал Савинов.

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