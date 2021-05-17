Стоит ли ожидать решения СНБО национализировать облгазы? Свое мнение высказал политик и общественный деятель Геннадий Балашов в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку».

На этот вопрос Балашов отвечает встречным вопросом: а входит ли это в интересы западных корпораций? По его словам, украинский олигархат - это та же корпорация, только искаженная и извращенная, но степень ее влияния и величина состояния проигрывает потому, что имеют западные корпорации. «Так как западные корпорации мощные энергетические контролируют правительство… контролируют РНБО в том числе – какой у них интерес? У них нет интереса национализации, это им не надо!», - объясняет политик.

Вместо этого, по его словам, в приоритете западных корпораций стоит выгодная, то есть недорогая покупка того, что выставляется на украинском рынке. Попутно Балашов вспоминает еще времена правления Януковича, когда президент Украины заставлял западные компании покупать все с аукциона, а они отказывались и требовали ликвидации олигархов с рынка.

В таком случае политик делает вывод о следующей цели - убрать олигархов с аукциона. «Потому что государственные предприятия все равно пойдут на аукцион все, и их надо купить дешево», - утверждает Балашов. Следовательно, такие интересы, по его мнению, преследуют западные компании в Украине.

Напоминаем, Балашов рассказал, можно ли заменить НДС другим налогом.

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