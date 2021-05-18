Лидер «Автоевросилы» Александр Чернявский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о сложностях растаможки автомобилей.

«До сих пор не решен вопрос с порядком для грузовых автомобилей. Мы не понимаем… И сам Ковальчук (нардеп, - ред.) об этом заявил в прямом эфире, что он не знает, каким образом будут растамаживаться грузовые автомобили до 3,5 тонн. Потому что по идее можно растамаживать по этому закону автомобили, которые выше Евро-2 стандарта… Но для грузовиков какая-то особенная история. Ты по идее их можешь растаможить, но поставить на учет не сможешь», - говорит активист.

По его словам, по поводу растаможки автомобилей есть еще множество нерешенных вопросов.

«И вот эти все коллизии вызывают какое-то недоумение, потому что мы подготовили комплексный закон абсолютно для каждого украинца, абсолютно понятные простые категории… О том, чтобы просто убрать акциз. Это та первопричина, из-за которой появились еврономера вообще. Люди все равно будут искать возможность каким-то образом привезти себе автомобиль доступно. Нет в мире таких акцизов, чтобы автомобиль вместо того, чтобы 30% заплатить растаможки, нужно платить 300%! У нас достаточно было просто убрать акциз», - сказал Чернявский.

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