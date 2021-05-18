Госэкоинспекция и Харьковский областной совет проведут усиленные меры для борьбы с несанкционированными свалками.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

"Сегодня вместе с председателем Харьковского областного совета Артуром Товмасяном подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает реализацию мероприятий для борьбы с бесхозными отходами и другими экологическими нарушениями.

В прошлом году Харьковщина стала "самой замусоренной" территорией в Украине. В течение 2020 года ДЭИ обнаружила здесь 451 бесхозную свалку отходов-это наибольшее количество среди всех областей Украины", - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что ответственность за ликвидацию такого мусора несут балансодержатели территорий. В большинстве случаев это органы местного самоуправления. Они обязаны принимать меры, чтобы несанкционированные свалки не образовывались, а в случае их появления вовремя ликвидировать.

"Поэтому в рамках сотрудничества по Меморандуму будем осуществлять меры для противодействия засорению территорий, а также усиления контроля в сфере борьбы с бесхозными отходами. Это, в частности, совместные обследования прибрежно-защитных полос, лесопосадок и тому подобное», - рассказал Андрей Малеваный.

Чиновник также отметил, что кроме сотрудничества в части обращения с отходами Меморандум предусматривает реализацию таких задач: