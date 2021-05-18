Госэкоинспекция и Харьковский областной совет проведут усиленные меры для борьбы с несанкционированными свалками.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.
"Сегодня вместе с председателем Харьковского областного совета Артуром Товмасяном подписали Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает реализацию мероприятий для борьбы с бесхозными отходами и другими экологическими нарушениями.
В прошлом году Харьковщина стала "самой замусоренной" территорией в Украине. В течение 2020 года ДЭИ обнаружила здесь 451 бесхозную свалку отходов-это наибольшее количество среди всех областей Украины", - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Он подчеркнул, что ответственность за ликвидацию такого мусора несут балансодержатели территорий. В большинстве случаев это органы местного самоуправления. Они обязаны принимать меры, чтобы несанкционированные свалки не образовывались, а в случае их появления вовремя ликвидировать.
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"Поэтому в рамках сотрудничества по Меморандуму будем осуществлять меры для противодействия засорению территорий, а также усиления контроля в сфере борьбы с бесхозными отходами. Это, в частности, совместные обследования прибрежно-защитных полос, лесопосадок и тому подобное», - рассказал Андрей Малеваный.
Чиновник также отметил, что кроме сотрудничества в части обращения с отходами Меморандум предусматривает реализацию таких задач:
- Работа над совершенствованием нормативно-правовой базы по вопросам охраны окружающей среды;
- Обеспечение подготовки общественных экоинспекторов в Государственной экологической академии последипломного образования и управления для их работы в каждой объединенной территориальной общине Харьковщины;
- Активизация оперативного обмена информацией между ДЭИ и Харьковским облсоветом в сфере охраны окружающей среды;
- Наработки совместных мер для борьбы с промышленным загрязнением и защиты водных объектов.