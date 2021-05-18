Украинская власть обвела вокруг пальца всех, кто хотел растаможить свой автомобиль. Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» заявил лидер «Автоевросилы» Александр Чернявский.

«Украли целый ряд обещаний», - отмечает Чернявский. Прежде всего он говорит о депутате Ковальчуке, который в своих обещаниях говорил о решении всех проблем. «А в конечном итоге выяснилось, что произошло масштабное воровство», - комментирует Чернявский.

Прежде всего гость программы обращает внимание на украденный месяц времени на подготовку документов для растаможки. Чернявский также акцентирует внимание на карантинных ограничениях, из-за которых время тем более очень важно.

Итак, из 6 предоставленных сначала месяцев, говорит он, остается только пять. Эксперт напоминает, что с субботы по закону № 1402 у Кабинета министров остается буквально месяц для разработки порядка и 5 месяцев на реализацию. «То есть первое воровство, которое сделал Ковальчук – это украл у людей месяц», - возмущается Чернявский.

Также лидер «Автоевросилы» вспоминает обещания Ковальчука ликвидировать с помощью этого закона коррупцию и брокеров, а подготовку документов передать государственным учреждениям. Но уже через неделю, рассказывает он, Ковальчук сам заявлял о необходимости подготовки документов и признался в использовании услуг брокера. «И было такое громкое заявление о "едином окне"... В котором все будут через это «единое окно» оформлять документы. По факту ничего этого нет», - заключает Чернявский.

Напоминаем, Чернявский рассказал о сложностях растаможки автомобилей.