Лідер «Автоєвросили» Олександр Чернявський у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про складнощі розмитнення автомобілів.

«Досі не вирішене питання з порядком для вантажних автомобілів. Ми не розуміємо... І сам Ковальчук (нардеп, - ред.) про це заявив в прямому ефірі, що він не знає, яким чином будуть розмитнюватися вантажні автомобілі до 3,5 тонн. Тому що по ідеї можна розмитнювати за цим законом автомобілі, які вище Євро-2 стандарту... Але для вантажівок якась особлива історія. Ти по ідеї їх можеш розмитнити, але поставити на облік не зможеш», - каже активіст.

За його словами, з приводу розмитнення автомобілів є ще безліч невирішених питань.

«І ось ці всі колізії викликають якесь здивування, тому що ми підготували комплексний закон абсолютно для кожного українця, абсолютно зрозумілі прості категорії... Про те, щоб просто прибрати акциз. Це та причина, через яку з'явилися єврономери взагалі. Люди все одно будуть шукати можливість якимось чином привезти собі автомобіль доступно. Немає в світі таких акцизів, щоб автомобіль замість того, щоб 30% заплатити розмитнення, потрібно платити 300%! У нас достатньо було просто прибрати акциз», - сказав Чернявський.

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