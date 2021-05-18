В Европе бизнес понимает, что есть свет в конце тоннеля и к лету всем сделают вакцинацию, и они спокойно будут работать. Об этом рассказал предприниматель Александр Соколовский политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай Наших» на YouTube.

«В Украине при отсутствии вакцинации будут новые вспышки эпидемии летом и осенью, и как выживать бизнесу в таком режиме работы никто не понимает. При этомвласть не приняла своевременные меры по защите врачей. Мы по государственному заказу развернули с нуля производство медицинской одежды и смогли ее сертифицировать в европейских лабораториях», - сказал он.

Соколовский рассказал, что степень защиты этих костюмов очень высокая и уже даже летом прошлого года мы могли удержать рынок от китайской и турецкой продукции, имея свою. По его словам, у нас с нуля возникла целая отрасль по производству спецодежды, десятки предприятий в Украине стали этим заниматься.

«В прошлом году, в декабре месяце, мы все четко выполнили по госзаказу, но только в апреле этого года мы развезли всю продукцию по областям.Продукция для защиты врачей лежала мертвым грузом на складах и ее никто не забирал, потому что МОЗ не предусмотрелфинансирования развозки, и мы волонтерским способом за свои деньги сделали развоз этой продукции», - сообщил он.

Соколовский сказал, что такая же проблема существует с бэби-боксами.

«В Минсоцполитике пытаются протолкнуть свои специальные карточки по монетизации бэби-бокса вместо того, чтобы мамочкам вручали его в роддоме. Вместо этого они должны два месяца бегать получать эти карточки и ждать, когда на них придут деньги, а потом искать работающий магазин, чтобы в нем отовариться», - добавил он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что нужно хотя бы не закрывать предприятия, возможно, какие-то налоговые льготы, например, по НДС, чтобы поддерживать бизнес.

Также ранее Шеветовский назвал формулу: как успешно реализовать на международном рынке национальную продукцию.