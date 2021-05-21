Госэкоинспекция во время проверки подтвердила факт размещения стихийной свалки твердых бытовых отходов в Брусилове Житомирской области, который был зафиксирован на спутниковых снимках.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.
«Госэкоинспекция в рамках Меморандума о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытаний космических средств получила информацию о размещении стихийной свалки твердых бытовых отходов в Брусилове Житомирской области. Благодаря проведению центром съемки в ретроспективе удалось зафиксировать рост засоренной территории в период с 2010 по 2020 годы - от 1,3 гектара до 3 гектаров», - пояснил Андрей Малеваный.
Во время внеплановой проверки Брусиловского поселкового совета факт засорения участка подтвердился.
"На момент мероприятия контроля площадь свалки составила более 3 гектара. Участок, где осуществлялось захоронение отходов, не был защищен противофильтрационными конструкциями, предотвращающими загрязнение земель и подземного водоносного горизонта.
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Также инспекцией были отобраны пробы грунта на участке. По результатам лабораторных измерений выявлено превышение содержания тяжелых металлов (железа, марганца, меди, свинца, цинка) в 2-3 раза», - отметил Андрей Малеваный.
Сумма убытков, рассчитанных ГЭИ за указанное нарушение, составила 3,8 миллиона гривен.
"Она будет предъявлена Брусиловскому поселковому совету для возмещения в добровольном порядке. В случае не уплаты убытков Госэкоинспекция будет готовить исковое заявление на орган местного самоуправления", - заявил Андрей Малеванный.