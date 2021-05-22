Святитель Николай является чудотворцем, потому что много чудес совершил во время земной жизни, а еще больше совершил чудес, когда отошел на небо

Как сообщает Центр информации УПЦ ссылкой на church.ua об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере», пишет Znaj.

Предстоятель УПЦ напомнил, что 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, христиане всего мира чтят его память.

«Святитель Николай является чудотворцем, потому что много чудес он совершил во время земной жизни, а еще больше он свершил чудес, когда отошел на небо. Он предстоит перед Престолом Божьим и помогает с Божьего благословения тем людям, которые нуждаются в помощи и которые обращаются к нему», - отметил он.

Его Блаженство припомнил чудо наших дней, связанное с именем святителя Николая.

В монастырь, в котором в свое время нес послушание Блаженнейший Митрополит Онуфрий, приходила одна ревносная прихожанка, рожденная в 20-е годы ХХ века. Поэтому не удивительно, что в молодые годы она была комсомолкой, убежденной атеисткой и познакомилась с одним комсомольцем грузином. У них появилась дочь, но уже вскоре муж оставил ее и уехал в родную Грузию.

"Впоследствии Нина взяла свою малолетнюю дочь и поехала найти мужа, чтобы примириться с ним. Но Грузия велика, где его искать, она не знала, известно ей было лишь фамилия. Она нигде не находила след своего мужа, но случилось так, что в одном городе, под мостом, встретила какого-то старца. Старец сказал, что она не там ищет мужа, посоветовал ехать в одну деревню в горах и добавил: «Но когда придешь, то дома его не найдешь, он пасет овец. Подожди его немного»», - продолжил рассказ Архипастырь.

По словам Его Блаженства, женщина действительно нашла мужа в том селе в горах, которое ей хорошо описал старец. Но поговорив с мужем, она все же вернулась домой ни с чем и сама воспитывала свою дочь.

"Через некоторое время она зашла в дом к знакомой, которая была верующей. На стенах висело много икон. Но один святой образ привлек особое внимание Нины. "Я знаю этого дедушку, - сказала она. - Если ты знаешь, где он находится, кто он, то я бы хотела его поблагодарить». А знакомая рассказала, что это святой Николай, который сейчас на небе, что Бог посылает его людям, которые нуждаются в помощи. Женщина поняла, что она Бога оставила, а Бог ее не оставил, а Бог всегда признавал ее и помогал, что послал ей свт. Николая, Чтобы помощи найти мужа, а еще больше - чтобы святой Николай помог ей понять и найти ту дорогу, которая ведет человека к вечной жизни и спасению», - завершил историю Блаженнейший Митрополит Онуфрий и добавил, что так бывшая атеистка Нина стала ревностной христианкой.

«Для нас, монахов, она была примером, как надо служить, трудиться ради своего спасения. Пусть молитвами святителя Николая Господь помогает каждому из нас найти ту дорогу, что ведет человека к спасению, к вечной жизни», - пожелал в заключение Предстоятель УПЦ.