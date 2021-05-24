Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с государственным университетом инфраструктуры и технологий, в рамках которого будет получать консультации по технической составляющей работы судов.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

"В рамках сотрудничества ГЭИ сможет получать консультации от ученых и преподавателей университета в сфере природоохранного контроля, который осуществляется на море. Это технические особенности функционирования судов, оценка рисков, которые они могут представлять для окружающей среды и тому подобное», - рассказал Андрей Малеваный.

Также среди направлений сотрудничества с ГУИТ следующие: