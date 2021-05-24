Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с государственным университетом инфраструктуры и технологий, в рамках которого будет получать консультации по технической составляющей работы судов.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.
"В рамках сотрудничества ГЭИ сможет получать консультации от ученых и преподавателей университета в сфере природоохранного контроля, который осуществляется на море. Это технические особенности функционирования судов, оценка рисков, которые они могут представлять для окружающей среды и тому подобное», - рассказал Андрей Малеваный.
Также среди направлений сотрудничества с ГУИТ следующие:
- Привлечение представителей университета к работе над разработкой нормативно-правовых актов министерств в сфере защиты окружающей среды;
- Сотрудничество с международными организациями, членами которых является университет. Это, в частности, крупнейшая в мире международная неправительственная организация в секторе судоходства Балтийский международный морской совет (BIMCO);
- Участие специалистов ГЭИ в квалификационных программах университета;
- Организация совместных научных и образовательных мероприятий.