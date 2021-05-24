В программе «Романенко. Беседы» авиаконструктор Анатолий Вовнянко рассказал, какой была советская кадровая система, а также отметил, что тогда успех человека зависел только от него самого.

Гость программы рассказывает, какую кадровую политику проводил СССР по сравнению с нынешней Украиной. «Кадровая проблема в Советском Союзе была такая же, как сейчас в Китае», - утверждает он. Вовнянко рассказывает, что в СССР руководящие должности на всех уровнях занимали настоящие профессионалы и всех высот они достигали только благодаря самим себе, своим умениям и талантам.

«Чтобы там кто-то по протекции попал – это были единицы на тысячу, а все остальные благодаря своим знаниям и энтузиазму», - отмечает авиаконструктор. В пример он приводит Петра Валабуева, известного авиаконструктора и Героя Украины. Вовнянко рассказывает, что когда-то это был простой деревенский парень с Луганщины, который в раннем возрасте остался без отца, учился в Харьковском авиационном институте и заслуженно добился высот.

Следовательно, эта система в Советском Союзе, объясняет авиаконструктор, работала так, что каждый мог благодаря своим усилиям подняться высоко.

Попутно Вовнянко рассказывает, что в результате глубокой модификации Ан-124 появилась «Мрия». Правда, вспоминает авиаконструктор, по документам ее должны были построить за 2,5 года, но на самом деле это заняло на год дольше времени.

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Напоминаем, Вовнянко рассказал, как в СССР строились лучшие самолеты.

Ранее Politeka сообщала о том, что Вовнянко прокомментировал работу «Антонова» после распада СССР.