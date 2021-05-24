Авіаконструктор Анатолій Вовнянко у програмі «Романенко. Беседы» розповів, як в СРСР будувалися найкращі літаки. Гість програми зазначив, що дуже важливим був фактор замовника.

«Те, як створювалися літаки в Радянському Союзі і в незалежній Україні – це різні речі. У Радянському Союзі було Міністерство авіаційної промисловості. Ще був замовник, а це важливо, адже замовник визначає технічний рівень виробу та вимоги до нього», - зазначив Вовнянко.

За словами авіаконструктора, у виробництві дуже важливий фактор замовника, адже саме він критичним ставленням до продукту змушує робити продукцію краще. Гість програми привів в приклад виробництво літака АН-124 «Руслан», коли замовник вимагав перевершити розробки Америки.

«Тому довелося докласти колосальних зусиль в усіх напрямках: по металургії, аеродинаміці, обладнанню. Була спеціально створена рада головних конструкторів, де брав участь і Петро Васильович (Петро Валабуєв – авіаконструктор, Герой України, - ред.), де приймалися окремі рішення і формувався вигляд цього літака (АН-124, - ред.)», - зазначив гість програми.

Як зазначив Вовнянко, основні рішення приймалися самим Олегом Антоновим, тому що він був генеральним конструктором і дуже добре розбирався в усіх аспектах авіабудування. Але, за словами гостя програми, двигуном усього будівництва завжди був саме Петро Валабуєв.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Куси, що з боку зовнішніх гравців вирішується питання, хто буде куратором ізраїльсько-палестинського треку.

Раніше для Politeka Куса розповів про погляди Заходу на конфлікт Ізраїлю з Палестиною.