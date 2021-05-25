В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной, XXV общенациональной программы «Человек года 2020».
Одним из победителей общенациональной программы в номинации «Деятель искусств года» стал народный артист Украины, генеральный продюсер Национальной музыкальной премии «Украинская песня года» Михаил Поплавский. «В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не денежные средства, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция», – цитируют Поплавского организаторы премии.
Награду Высшего Академического Совета общенациональной премии «Человек года» Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Оборвалась жизнь молодой украинки, переделавшей себя под Барби: «Она знала, что умрет…»
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
Грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
«Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы!» – отметил Михаил Поплавский во время XXV, юбилейной церемонии вручения премии «Человек года».
Михаил Поплавский уже в третий раз становится лауреатом национальной премии «Человек года» (1997 – в номинации «Деятель культуры и искусств», 2009 – в номинации «Деятель искусств года», в этом году – в номинации «Деятель искусств года»).