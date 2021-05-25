Инспектор Государственной экологической инспекции проводит около 100 проверок в год, получая заработную плату от 5,5 тысяч гривен.

О таких условиях работы в Госэкоинспекции рассказал ее глава Андрей Малеванный, отметив, что такая ситуация требует скорейшего решения, пишет Znaj.ua.

«Формирование мощного экологического контроля все еще сковываются проблемами нормативно-правового характера. Это:

- низкие штрафы за недопуск ДЭИ к проверке-760 гривен, при том, что за день проверки инспекция может рассчитать на крупном предприятии до 1 миллиона гривен убытков за экологические нарушения;

- недостаточное финансирование на уплату судебного сбора и, соответственно, недостаточная эффективность по взысканию убытков в судебном порядке;

- низкая зарплата инспекторов (от 5500 гривен) при нагрузке в 100 проверок на одного человека ежегодно», - отметил Андрей Малеваный.

Однако даже в таких условиях Госэкоинспекция рассчитала более 2,1 млрд гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства в течение 2020 года. Это на 3,6% больше, чем в 2019 году. При том, что в стране продолжалась пандемия Covid-19 и был наложен мораторий на проведение плановых проверок.

Глава ДЭИ привел еще ряд результатов, которых удалось достичь инспекции.

"Завершен 2 этап территориальной реформы инспекции, вскоре будет проведен 3 этап. Удалось достичь уменьшения административных расходов и их направления на обновление материально-технической базы.

Внедрен ряд новейших технологий экологического контроля: спутниковое наблюдение для выявления экологических нарушений, функционал чат-бота SaveEcoBot для онлайн-обращений граждан.

Начата разработка электронной системы «Кабинет экологического инспектора», что позволит благодаря автоматизации многих внутренних процессов оптимизировать работу инспекции, сделать ее более открытой и прозрачной.

Обновлен ряд нормативно-правовых актов – восстановлено методику для расчета ущерба за выбросы в воздух, внесены изменения в методику по расчету убытков за засорение земельных ресурсов, благодаря чему суммы возмещения выросли в несколько раз», - детализировал Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что несмотря на все усилия команды Госэкоинспекции системная перезагрузка органа невозможна без принятия законопроекта №3091.



