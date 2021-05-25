Как сообщает Центр информации УПЦ, велопаломничество проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия, пишет Znaj.ua.

«Велосипед в современном обществе - это тренд, потому что он экологичен, это часть здорового образа жизни. Наше велопаломничество, которое в этом году состоится в 6 раз – свидетельство перед внешним миром о том, что мы живем интересами общества, и хотим показать ему, что современным христианам важен здоровый способ жизни. Через наше паломничество хотим также приобщить людей к нашим святыням, вере, Церкви и засвидетельствовать, что Христос Воскрес», - отметил организатор велопаломничества, настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

Велосипедный крестный ход стартует 1 июня из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и финиширует 4 июня в Свято-Успенской Почаевской лавре.

За четыре дня велопаломники проедут Житомир, Корец, Дубно и Кременец.

На всем маршруте будут организованы питание и ночлег, а также сопровождение врачей, правоохранителей и машины технической помощи, куда можно будет сложить вещи.