Кто и почему наносит ущерб лесным ресурсам – рассказали в Государственной экологической инспекции Украины.

Об этом пишет Знай.юа.



"За 4 месяца 2021 года ГЭИ было рассчитано 91 миллион гривен убытков за нарушения в сфере растительного мира. И это лишь официальная статистика. Нарушения совершаются не только преступными группировками - так называемыми «черными лесорубами», но и самими лесничествами. Нередки случаи незаконной вырубки деревьев лесхозами, махинаций с продажей древесины и тому подобное. Основной причиной является низкая ответственность за указанные нарушения. Так, убытки за вырубку дерева, диаметром до 10 сантиметров, составляют всего 42 гривны", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он также привел пример одного из последних нарушений в этой сфере.

«25 мая Госэкоинспекция начала проверку выполнения предписаний по устранению выявленных ранее нарушений на территории лесхоза. Речь идет о незаконной вырубке деревьев, их повреждении до степени прекращения роста, захламления лесосек порубочными остатками и других фактах, которые были обнаружены на предприятии в апреле. Лесхозу были предъявлены убытки на сумму 630 тысяч гривен, а материалы нарушения рассматриваются правоохранительными органами», - сообщил Андрей Малеваный.

По его словам, для решения этих проблем необходима комплексная трансформация лесной сферы, которая предусматривает повышение санкций за нарушение природоохранного законодательства, изменение подходов в ведении лесного хозяйства, а также комплексную реформу экологического контроля.

«Мощная работа Госэкоинспекции позволит обеспечить строгую ответственность для тех, кто наносит вред лесу, и способствовать уменьшению таких нарушений. Для этого ждем принятия законопроекта №3091. Он, в частности, позволит обеспечить высокую ответственность предприятий за недопуска к проведению проверок и неисполнение предписаний», - добавил Андрей Малеваный.