Энергосервисная компания YASNO Efficiency реализовала 87 проектов на украинских промышленных предприятиях и в бюджетных учреждениях

Экологический результат повышения эффективности потребления энергоресурсов – снижение количества выбросов СО2 в атмосферу на 153 тыс. тонн в год.

Суммарный объем инвестиций YASNO Efficiency в проекты – почти 550 млн грн.

Об этом заявил на виртуальном саммите экотрансформаторов руководитель департамента по развитию инвестиций YASNO Efficiency Юрий Бондарчук.

YASNO Efficiency инвестирует собственные средства в энергоэффективные проекты на промышленных предприятиях и в бюджетных учреждениях Украины, реализует их «под ключ» и гарантирует клиентам уменьшение потребления энергоресурсов. А после окончания срока проекта (через 4-5 лет) оставляет установленное оборудование в собственности заказчика для обеспечения дальнейшего экологического и экономического эффекта.

С помощью механизма энергосервиса клиенты YASNO Efficiency могут, например, модернизировать системы освещения, отопления, вентиляции, утилизации тепла, компрессорное и газовое оборудование, выполнить термомодернизацию, когенерацию, компенсацию реактивной мощности, заменить и автоматизировать электротехническое оборудование, установить частотные преобразователи и т.п.

По словам Юрия Бондарчука, предприятия и учреждения, которые совместно с YASNO Efficiency уже реализовали энергоэффективные проекты, ежегодно экономят 171 млн кВт∙ч электроэнергии и более 1 млн м3 газа. Это равно 350 млн грн экономии затрат на энергоресурсы. Мы приступаем к реализации энергосервисного проекта лишь тогда, когда просчеты показывают возможность обеспечить клиенту уменьшение потребления электроэнергии, газа, тепла и достижение реальной экономии ежегодных затрат на энергоресурсы. А по завершению проекта все технологические улучшения остаются заказчику и помогают ему и в дальнейшем уменьшать углеродный след от своей деятельности и направлять сбереженные средства на собственное развитие или другие нужды», – отметил Юрий Бондарчук.

Проект «Экотрансформация» уже четвертый год подряд популяризирует в Украине лучшие достижения по экологизации, показывает многогранность вызовов, которые предстают перед современными компаниями, и примеры успешных экологических бизнесов. В этом году на саммите своим опытом поделились лидеры различных отраслей экономики Украины, среди которых ПАО «Запорожсталь», Lenovo, PepsiCo, Nestle, JYSK, МК «Галичина» и другие.