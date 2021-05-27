Госэкоинспекция проверит предприятие ООО "Нью-Экосвит", которое утилизирует медицинские отходы в Закарпатской области.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай».

"Сейчас объект обслуживает 7 из 17 больниц Закарпатья. Утилизация отходов, в том числе от медучреждений, которые осуществляют лечение пациентов с Covid-19, проводится путем высокотемпературного сжигания в специальной печи», - рассказал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ДЭИ проведет внеплановое мероприятие контроля на предприятии по поручению премьер-министра Украины.

"Инспекторы ДЭИ проверят:

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  • разрешительные документы, подтверждающие право предприятия на проведение деятельности по утилизации отходов, в том числе опасных;
  • проведение оценки воздействия на окружающую среду от плановой деятельности;
  • разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух;
  • соблюдение температурного режима печи (от 800 до 1200 градусов)», - добавил Андрей Малеваный.

АНДРЕЙ МАЛЕВАНЫЙ