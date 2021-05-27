Госэкоинспекция проверит предприятие ООО "Нью-Экосвит", которое утилизирует медицинские отходы в Закарпатской области.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай».

"Сейчас объект обслуживает 7 из 17 больниц Закарпатья. Утилизация отходов, в том числе от медучреждений, которые осуществляют лечение пациентов с Covid-19, проводится путем высокотемпературного сжигания в специальной печи», - рассказал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ДЭИ проведет внеплановое мероприятие контроля на предприятии по поручению премьер-министра Украины.

"Инспекторы ДЭИ проверят: