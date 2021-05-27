Госэкоинспекция проверит предприятие ООО "Нью-Экосвит", которое утилизирует медицинские отходы в Закарпатской области.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай».
"Сейчас объект обслуживает 7 из 17 больниц Закарпатья. Утилизация отходов, в том числе от медучреждений, которые осуществляют лечение пациентов с Covid-19, проводится путем высокотемпературного сжигания в специальной печи», - рассказал Андрей Малеваный.
Он подчеркнул, что в ближайшее время ДЭИ проведет внеплановое мероприятие контроля на предприятии по поручению премьер-министра Украины.
"Инспекторы ДЭИ проверят:
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- разрешительные документы, подтверждающие право предприятия на проведение деятельности по утилизации отходов, в том числе опасных;
- проведение оценки воздействия на окружающую среду от плановой деятельности;
- разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух;
- соблюдение температурного режима печи (от 800 до 1200 градусов)», - добавил Андрей Малеваный.