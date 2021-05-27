На подсознательном уровне человек идентифицирует себя агрессором, ведь никто не хочет быть жертвой. Об этом рассказала психотерапевт, специалист по развитию коллективной психологической безопасности Ольга Алехина в гостях у Алексея Толкачева в программе «БДСМ» на YouTube.

«Агрессор в обществе воспринимается более сильным. Агрессор и жертва - это две полярности, в которых мы находимся и постоянно обыгрываем эти роли в обществе. Все это начинается в детском возрасте, с первой начальной идентичности», - сказала она.

Алехина рассказала, что психология по факту обучает людей ставить границы, а это бывает в моделях слияния и поглощения. Как пример - это попытка поглощения Россией Украины. Также, по словам Алехиной, психология обучает финансовым границам, таким как умение справляться с финансовым насилием в семье, независимо от пола человека.

«Люди вообще не уникальны, они очень прогнозированные, по поведению человека можно понять, как его воспитывали, по тому, как он себя ведет – как он будет поступать с другим людьми. Нормальное поведение родителей – гордиться своими детьми, но не нормально, когда мы лишаем их собственной идентичности, делая их нашим продолжением», - сообщила она.

Алехина резюмировала, что становиться родителями нужно в тот период, когда человек удовлетворил свои амбиции и в нем находится избыток знаний и жизненных навыков, тогда он может поделиться этим и инвестировать в своего ребенка.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Семидидько, что люди были свободны, когда телефоны были привязаны.

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