Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции во время совещания с территориальным органом ДЭИ в Закарпатской области – говорится на сайте ведомства
По результатам проверок исполнительской дисциплины в органах местного самоуправления Закарпатья инспекция обнаружила, что 40% населенных пунктов области не обеспечено централизованным сбором бытовых отходов, пишет znaj.ua.
"Это в основном сложнодоступные горные районы, из которых мусор просто смывается ручейками к реке Тиса. Поэтому дал поручение ДЭИ в Закарпатье обеспечить охват проверками и таких населенных пунктов. В частности, необходимо проверить, имеют ли они разработанные схемы санитарной очистки, а при отсутствии предоставить предписания на их создание», - рассказал Андрей Малеванный.
Он также добавил, что инспекция усиливает меры контроля по выявлению несанкционированных свалок в прибрежно-защитных полосах.
«Отходим от превентивных мер и после фиксации нарушения будем сразу рассчитывать убытки», - подчеркнул Андрей Малеваный.
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Следующей проблемой области остается незаконная вырубка и захламленность лесов.
«Активизацию рубок и других лесных нарушений следует ожидать после завершения сезона тишины. Поэтому отметил усиление работы в части контроля за состоянием лесов», - отметил Андрей Малеваный.