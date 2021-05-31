Недавно состоялся брифинг, посвященный бойцам батальона имени Шейха Мансура. Военный и политический деятель, руководитель Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин выложил в своем Telegram собственную речь. Жорин осудил власть за бездействие в вопросе защиты чеченских добровольцев, что в свое время выступили на стороне Украины против российской агрессии. Он также отметил, что вероятная депортация чеченцев в Россию все еще актуальна, даже несмотря на противоположные заявления правоохранителей.

Жорин делится своими впечатлениями и мыслями, когда ему пришлось увидеть в санкционном списке СНБО чеченских добровольцев из батальона имени Шейха Мансура. Он говорит, что удивился и понял, какая перед ними встала опасность. «Они оказались под угрозой остаться один на один с Российской Федерацией», - объясняет руководитель Нацкорпуса.

Националист отмечает, что бок о бок лично с ним сражались добровольцы-чеченцы, в частности отражали атаку около Мариуполя. По случаю он добавляет, что Национальный Корпус всегда с уважением относился к добровольцам-иностранцам, в частности помогал им отстаивать свои права. Жорин вспоминает, что уже несколько лет существует закон, упрощающий им получение украинского гражданства.

«За все это время власть не сделала ничего для того, чтобы помочь этим людям оказаться в украинском законном поле», - возмущается националист и добавляет, что, наоборот, можно слышать о регулярных преследованиях.

Прежде всего Жорин на самом деле удивляется работе СНБО, чье поле деятельности охватывает как раз таки безопасность и оборону. «Когда, например, они борются с «пятой колонной», то они должны этим заниматься, но здесь речь идет совсем о другом», - говорит он.

В то же время руководитель Нацкорпуса отмечает, что для привлечения человека к ответственности в Украине существует суд и правоохранительные органы. Также он возмущается полной бездеятельности Министерства по делам ветеранов, которое в теории должно было первым встать на защиту добровольцев, а на практике - молчит.

Напоминаем, Жорин рассказал, что будет с чеченскими добровольцами - депортируют или посадят .