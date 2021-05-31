Шеф-редактор аналитического издания “Хвыля” Юрий Романенко рассказал в программе Руслана Бизяева “Культ личности” о переделе собственности в Украине и бартерной экономике на заре «дикого капитализма».

«Связи рухнули и бартерная экономика была на всех уровнях. В начале 90-х, когда распался СССР, украинцы ехали в Польшу продавать кастрюли и чайники, а назад везли джинсы и жвачки. А на высшем уровне кто-то продавал газ и формировал огромный поток кэша, который позволял в быстрой приватизации получить задешево собственность», - говорит он.

Украина развивалась именно так, как могла развиваться.

«Было дезорганизованное население, плохо понимающее правила и существующее в условиях первоначального «дикого капитализма». Дезориентированная элита столкнулась с жуткой реальностью, когда Украину освобождали от ядерного оружия и каких-то стратегических вещей. По ходу давались мелкие прянички, чтобы Украина перестала существовать как проблема, пока у нее было ядерное оружие, и начала барахтаться на плаву», - рассказывает Романенко.

По его словам, «Запад смотрел на Украину как на хэджевый проект, куда можно подкинуть немного денег и поучаствовать в приватизации».

«Браудер в книге о деле Магнитского рассказывает, как его, 25-летнего, из Лондона отправили в Польшу участвовать в приватизации автобусного завода. Запад следовал логике, как можно быстро срубить здесь бабла. Появился огромный рынок сбыта, огромная территория, которая раньше была черной непонятной дырой. Поэтому сюда ринулись коммерсанты и авантюристы», - говорит Романенко.

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