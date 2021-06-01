Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте Ведомости

297 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие закона № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» во втором чтении. Закон вводит штраф на сумму до 34 тысяч гривен за распространение пакетов-«маечек» , пишет znaj.ua.

«За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен, а в случае безобразного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривен», - подчеркнул Андрей Малеваный.

В целом законопроект предусматривает, что в ближайшее время в магазинах и заведениях общепита будет запрещено бесплатно распространять легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 микрометров. При этом продавцы не будут иметь права побуждать клиентов к покупке пакетов.

Также под запрет попадают оксораскладные пластиковые пакеты, разлагающиеся на микропластик, который легко попадает в землю и воду, загрязняя окружающую среду.

«Законопроект делает исключение для пластиковых пакетов, ограниченных размерами 25x345×450 миллиметров, используются для упаковки мяса, рыбы, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их запрет планируется после 2023 года, когда рынок сможет предложить альтернативные варианты», - добавил Андрей Малеваный.

По словам чиновника, запрет пластиковых пакетов в Украине соответствует европейской природоохранной политике. Еще год назад депутаты Европарламента приняли законопроект, который предусматривает полный отказ от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года.