По оценкам Всемирного банка в 2045 году о пенсии стоит забыть уже значительной части украинцев без стажа. Но эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил в программе «Что дальше?» на канале «Знай24», что этот негативный прогноз преувеличен
Эксперт уверяет, что пенсии у украинцев будут, вопрос возникает только по поводу их размера. Он объясняет, что в любом случае и пенсии, и все остальное в государстве зависит от состояния экономики в принципе.
«Если есть падение экономики – стагнация – какую бы вы замечательную, самую лучшую, прогрессивную пенсионную и медицинскую реформу не делали, результата не будет. Успеха не будет. Если же есть рост экономики – то естественным образом все эти проблемы пенсионные, медицинские, другие социальные будут решаться», - подчеркивает Павловский.
Тем не менее, он предупреждает, что сегодня украинская экономика переживает не лучшие времена, ее состояние буквально критическое. Эксперт отмечает, что теоретически прибыльные отрасли, связанные с технологиями, в Украине, наоборот, деградируют. Павловский объясняет это тем, что мировые державы требуют от Украины строить сырьевую модель экономики и быть просто сырьевым придатком.
«Не советуют, не пускают на технологические рынки, потому что там и так хватает конкурентов. И Украина, которая еще имеет остатки аэрокосмических технологий, там никому не нужна», - констатирует он.
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Напоминаем, Павловский поразмыслил, как печать доллара отразится на Украине.
Ранее Politeka сообщала о том, что Завальнюк сообщила о следующем повышении пенсионных выплат 1 октября.