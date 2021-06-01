Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ольга Безуглая специально для Сlutch рассказала о том, поможет ли похудеть употребление обезжиренных продуктов.

"По поводу обезжиренности и жира – это, наверное, один из самых больших мифов, потому что долгое время жир был демонизирован, чему есть определенные исторические факты. Но на самом деле жир – это один из компонентов правильного рациона. Белки, жиры, углеводы.

Помимо этого:

составляющая элементов клетки — ее мембрана состоит из жира;

существуют необходимые нашему организму витамины (​например, А, Д, Е, К), которые растворяются только в жире;

жиры влияют на половые гормоны. А мы потом удивляемся на обезжиренных диетах, откуда сбой менструального цикла и отсутствие либидо.

Поэтому жир можно есть! Жир нужно есть! Употребляя правильные жиры можно худеть, потому что мы должны четко понимать, что авокадо, орехи, масло, лосось — это жир.

Я своим пациентам даже сало разрешаю и они прекрасно худеют. Вопрос в балансе: сколько мы его съедим и с чем. Если сало с хлебом и с алкоголем — плохо, а если сало 20 гр на огурчик — прекрасно", — пояснила врач.