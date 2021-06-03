Госэкоинспекция разработала проект инструкции по взаимодействию с правоохранительными органами.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства.

"Документом предусмотрен четкий алгоритм обращения инспекторов в полицию, привлечения специалистов ДЭИ к уголовным расследованиям и тому подобное. Это позволит наладить эффективную коммуникацию между учреждениями, которая будет способствовать усилению экологического контроля", - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник также рассказал о решении вопроса о соблюдении природоохранного законодательства во вновь созданных территориальных общинах.

"Для этого инспекция работает над расширением штаба общественных инспекторов. Это граждане, которые, пройдя профильное обучение, становятся нашими внештатными коллегами, беря на себя большинство функций инспекторов", - пояснил Андрей Малеванный.

Он также пригласил присоединиться к штабу общественных инспекторов всех, кто хочет защищать окружающую среду в своей общине.